Москва, 6 мая, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Сборная Москвы получила 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, из 260 дипломов победителей и 1071 — призёра, сообщил 6 мая мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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По его словам, абсолютными победителями стали 36 учеников московскиъ школ. По биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку участники олимпиады улучшили свои прошлогодние результаты.

При этом 90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, девять — по трём, подчеркнул мэр Москвы.

«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоёвывают свыше 40% всех дипломов. Так держать! Поздравляю ребят и их наставников с такими результатами!» — написал Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Собянин сообщил, что московские школьники одержали новые победы на Всероссийской олимпиаде, сборная столицы завоевала 819 дипломов, победителями и призёрами стали ученики из 131 школы Москвы.

3 апреля Собянин отметил, что за последние десять лет в Москве стремительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. «Московское образование — безусловный лидер среди регионов России», — отметил мэр столицы. Он напомнил, что москвичи являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, набравших высокие баллы по итогам сдачи Единого государственного экзамена, увеличилась почти в три раза.

Всего с 2011 года в столице построили 599 новых школ и детских садов, рассказал мэр Москвы. В ближайшие пять лет — с 2024 по 2028 год — планируется возвести еще 465 зданий. При этом, пообещал он, помимо ТиНАО, современные школы появятся в кварталах реновации, где они придут на смену отслужившим свой срок строениям.