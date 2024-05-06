Брюссель, 6 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Европейский союз пока не принял согласованного решения об участии послов стран ЕС в инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Екатерина Штукина/РИА Новости Владимир Путин

Отмечается, что странами Евросоюза и миссией ЕС в Москве было получено приглашение на инаугурацию.

«Мы в настоящий момент обсуждаем со странами-членами форму нашего ответа», — заявил он.

Стано также отметил, что ЕС пока не принял окончательного решения, но глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель «выступил против участия стран Евросоюза в этом событии в Москве».

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 23 апреля официально сообщил дату инаугурации Путина — 7 мая.

В России избранный глава государства приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах президента.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании участвовали 87 млн россиян.

6 мая Путин проведёт заключительную встречу с уходящим в отставку правительством. Глава государства подведёт итоги работы правительства.