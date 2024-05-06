Москва, 6 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Мужчина заживо сжёг знакомого в подъезде жилого дома в Новой Москве, его задержали за убийство. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба столичного главка СК России.

ГСУ СК России по г. Москве

По данным следствия, ссора между 41-летним подозреваемым и его оппонентом произошла накануне на улице Самуила Маршака. Мужчина «на почве личных неприязненных отношений» поджёг одежду на потерпевшем, в результате тот заживо сгорел.

При совершении преступления подозреваемый, предположительно, использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Пустую ёмкость от неё нашли в подъезде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта задержали и доставили в подразделение столичного СК для допроса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковных Химках продавец строительного магазина заживо сгорел после ссоры с бывшим коллегой. В конце рабочего дня в магазин пришёл пьяный бывший сотрудник и начал буянить. Продавец попытался выгнать его и, пытаясь напугать, пригрозил поджечь себя. Мужчина вылил на себя растворитель и поджёг, его доставили в больницу, но не смогли спасти.