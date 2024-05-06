Смоленск, 6 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Команда LADA Sport ROSNEFT победила в личном и командном зачетах на втором этапе Российской серии кольцевых гонок. Соревнования прошли на гоночной трассе «Смоленское кольцо».

ПАО «НК «Роснефть» Чемпион российской серии кольцевых гонок — LADA Sport ROSNEFT

В гоночном зачете «Суперпродакшн» LADA Sport ROSNEFT стала лучшей в классе по итогам соревнований. Всего команда завоевала пять трофеев. В самом мощном классе «Туринг» пилоты LADA Sport ROSNEFT набрали важные очки для команды и продолжают сражение за чемпионский титул.

Увидеть гоночную технику команды LADA Sport ROSNEFT можно также на выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.