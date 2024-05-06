Москва, 6 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение журналистке Надежде Кеворковой в оправдании терроризма из-за поста в Telegram-канале о движении «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и репост текста её друга, сообщил 6 мая её адвокат Калой Ахильгов.

Кадр из видео

«Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Ей вменяют публикацию в её личном Telegram-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля — близкого друга Надежды», — сказал адвокат ТАСС.

Он уточнил, что Джемаль публиковал текст о нападении в Нальчике ещё в 2010 году, после его убийства Кеворкян разместила этот текст у себя.

Второй эпизод, по словам Ахильгова, связан с оправданием деятельности движения «Талибан», этот текст был размещён в Telegram-канале в 2021 году.

По его словам, журналистка задержана и отправлена в изолятор временного содержания, во вторник ей изберут меру пресечения.

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Как передавало ИА Регнум, об обыске в квартире журналистки стало известно 6 мая. Сразу после обысков Кеворкову доставили в Следственный комитет России. На опубликованных СК кадрах видно, как она в сопровождении правоохранительных органов покидает квартиру, после чего её доставляют в отдел СК.

Согласно данным источника газеты «Известия», Надежда Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публиковала материалы, оправдывающие деятельность террористов. В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

По данным издания, журналистка находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Кроме того, она в своих соцсетях оправдывала нападение на Нальчик в 2005 году, а также деятельность движения «Талибан».