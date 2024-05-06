Вашингтон, 6 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) тратят слишком много FPV-дронов для борьбы с российским танком «Царь-мангал», пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

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«Слои самодельной брони защищают такие танки от 100 000 взрывоопасных FPV-дронов, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских», — написал он.

По его словам, такие танки успешно используются российскими военными для разминирования и прокладывания пути бронетанковым штурмовым колоннам.

Кроме того, подчеркнул Экс, они получили ещё один слой импровизированной брони — металлические решётки поверх цельнометаллических корпусов.

Как передавало ИА Регнум, задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские военные постоянно экспериментируют с боевой техникой, повышая её боевые качества. Одной из нашумевших разработок стал танк Т-72, оборудованный кустарной системой защиты. В Сети боевую машину прозвали «Царь-мангал».

Танк, укрытый полноценной железной крышей, установленной на сварных конструкциях, показал себя и свою высокую защищённость от беспилотников ВСУ в ходе боёв на донецком направлении.

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс выпускает хорошие танки и очень хорошие ракеты. Он отметил, что также в России начали в достаточном количестве производить беспилотники, уточнив, что их производство необходимо наращивать.