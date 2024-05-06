Минск, 6 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил проект закона «О приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ), передаёт 6 мая БЕЛТА.

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«Проект закона подготовлен для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что приостановление действия договора не означает выход Белоруссии из него. В практическом плане, уточняет БЕЛТА, приостановление действия будет означать приостановление предоставления информации об обычных вооружениях и технике республики, приёма и проведения инспекций в целях контроля за соблюдением количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями договора.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в палату представителей (нижняя палата парламента страны) законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. 7 ноября 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода страны из договора. Министерство подчеркнуло, что Москва долгое время пыталась сохранить возможность для диалога по восстановлению контроля над обычными вооружениями в Европе, но ряд других государств предпочли блоковую антироссийскую позицию.

В июне Россия официально уведомила страны, входящие в ДОВСЕ, о выходе из договора.

Также приостановили своё участие в ДОВСЕ Молдавия, Польша, Турция. Кроме того, 10 апреля парламент Венгрии одобрил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибра более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.