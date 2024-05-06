Куала-Лумпур, 6 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Футболист сборной Малайзии Фейсал Халим подвергся нападению в одном из торговых центров, его облили кислотой. Об этом сообщает 6 мая малайзийское издание mStar.

Кадр из видео Футболист сборной Малайзии Фейсал Халим

Накануне днём в городе Петалинг-Джая, расположенном неподалёку от столицы страны Куала-Лумпура, местный житель плеснул кислотой в 26-летнего нападающего футбольного клуба «Селангор». Злоумышленник, которому на вид около 20 лет, передвигался на мотоцикле и перед нападением пожелал Халиму «удачи».

Кислота попала спортсмену на шею, плечи, руки и грудь, он получил ожоги второй степени.

Полиция нашла подозреваемого по номеру мотоцикла, его задержали и поместили под стражу. Мотивы нападения устанавливаются, свидетели дают показания.

За три дня до нападения на Халима неизвестные ограбили и избили железным прутом другого игрока национальной сборной, 25-летнего Ахьяра Рашида. Полиция пока не подтвердила, что эти инциденты связаны между собой.

Фейсал Халим выступает за малайзийскую сборную с 2019 года. Он участвовал в 29 матчах в составе команды и забил 14 голов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Колумбии неизвестный бросил нож с трибуны в футболиста клуба «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини и попал ему в голову. Спортсмен упал, ему оказали помощь, после чего матч продолжился.