Москва, 6 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Самолёт, выполняющий рейс по маршруту Москва — Оренбург, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Борт повернул обратно в Москву.

Рейс совершает самолёт Airbus A-321. Экипаж подал общий сигнал тревоги и развернулся в сторону Москвы. Кроме того, самолёт снизился до высоты около 3000 м.

До подачи сигнала тревоги Airbus A-321 провёл в полёте около 30 минут.

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