Москва, 6 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости и это требует принятия ответных мер со стороны Москвы, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать подготовку ВС РФ к ядерным учениям. Песков напомнил о заявлениях, сделанных рядом высокопоставленных западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, о «готовности и намерении» отправить войска на территорию Украины.

«То есть фактически (Запад намерен. — Прим. ред.) выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряжённости. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений российские военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учения ракетных соединений ЮВО являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ. Ведомство отметило, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России.

На Западе происходит тотальная деградация правящего класса, который не желает осознавать, что отправка войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в военный конфликт, на что Россия будет вынуждена ответить, заявил в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.