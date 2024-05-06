Москва, 6 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Продажи товаров для умного дома в апреле выросли в полтора раза, а роутеров — почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии лета пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки и путешествия. К таким данным пришли аналитики объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

freepik.com В России выросли продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто

«Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода», — отмечает директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. По его словам, помимо фактора сезонности, на это повлияло и значительное расширение на отечественном рынке ассортиментного ряда.

Россияне стали чаще использовать системы умного дома и для обустройства дач. В денежном выражении продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, в штуках — на 54%. В основном в апреле россияне приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности.

Кроме того, к началу летнего сезона заметно выросли продажи планшетов и электронных книг (на 18%), а также проводных наушников (на 16%).

Доступность интернета становится всё более значимым аспектом комфортного отдыха за городом. Спрос на роутеры в апреле вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%. Чаще роутеры покупают москвичи, петербуржцы, жители Краснодарского края, Югры и Самарской области.

Россияне также интересуются автомобильными аксессуарами. Так, продажи автозарядок выросли на 66% в этом году, держателей для гаджетов — на 14%.