Москва, 6 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Подготовка Генштаба ВС РФ к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также применением нестратегического ядерного оружия объясняется «тотальной деградацией» правящего класса на Западе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Александр Мельников/РИА Новости

«Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нём представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России», — написал Медведев в Telegram-канале.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, подобная риторика западных политиков является «циничным расчётом» на политические дивиденды. При этом, отметил Медведев, на Западе происходит «тотальная деградация» правящего класса, который не желает осознавать, что отправка войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в военный конфликт, на что Россия будет вынуждена ответить.

Медведев также добавил, что подобное развитие событий приведёт к мировой катастрофе.

«Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы. И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — заключил зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ.

В ходе учений российские военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка Минобороны РФ к учениям с ракетными соединениями ЮВО является реакцией России на возможную отправку западных войск на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев, либо при прорыве линии фронта российской армией.

После этого Песков 3 мая назвал очень опасным очередное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что Франция в лице Макрона продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.