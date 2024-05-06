Ереван, 6 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участия в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, заявил журналистам 6 мая спикер парламента Армении Ален Симонян.

MFA Russia/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.

«Нет, не примет участие», — ответил Симонян на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

Как сообщалось ранее, президент России 6 мая проведёт заключительную встречу с уходящим в отставку правительством. Глава государства подведёт итоги работы правительства.

В этот же день совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров. Голосование по кандидатуре премьер-министра может состояться уже 8 мая, если президент внесёт её сразу после инаугурации, отмечал ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

5 мая обновлённый автомобиль Aurus, который будет использоваться в ходе инаугурации Владимира Путина, впервые показали публике. Дизайн нового автомобиля, как и прежнего, разрабатывали российские специалисты. Главные изменения коснулись внешнего вида машины.