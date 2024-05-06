Москва, 6 мая, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Министерство финансов России сократит дневной объём покупки валюты/золота по бюджетному правилу в два раза. В период с 8 мая по 6 июня планируется направить 110,94 млрд рублей, ежедневный объём операций составит 5,55 млрд рублей, сообщило ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это на 5,65 млрд рублей в день, или в 2,02 раза меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей)», — следует из сообщения Минфина.

Финансовое ведомство отметило, что ожидает дополнительных нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в мае на сумму 183,58 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма по итогам апреля составило минус 72,65 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что в первом квартале 2024 года рост нефтегазовых доходов в федеральный бюджет страны составил 43%. Он отметил, что доходы бюджета существенно превышают прошлогодние.

В феврале лидер страны сообщил, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%.

Глава государства также отмечал, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП увеличился на 3,6%. Экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос, сказал президент. Работа над планом социально-экономического развития до 2030 года уже завершается, добавил он.

В январе 2024 года в Минфине сообщили, что в 2023 году дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, составил 3,24 трлн рублей. Объем доходов бюджета составил 29,123 трлн рублей, это на 4,7% выше, чем в 2022 году. Объём расходов вырос на 4% и составил 32,364 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы бюджета составили 20,301 трлн рублей, нефтегазовые доходы — 8,822 трлн рублей. Дополнительная выручка от работы ненефтегазового сектора по итогам 2023 года составила более 3 трлн рублей, отмечал глава Минфина Антон Силуанов.