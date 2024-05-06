Москва, 6 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В преддверии Светлой Пасхи активисты «Народного фронта» передали военным на передовую и в пункты временного размещения более 3 тысяч куличей. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба «Народного фронта».

РИА Новости

Отмечается, что перед отправкой куличей защитникам их освятили вместе с клириком Николо-Иоасафовского собора отцом Дмитрием.

Всего «Народный фронт» передал более трёх тысяч куличей бойцам и мирным жителям Харьковской и Белгородской областей, проживающим в пунктах временного размещения. Куличи были выпечены в Орловской, Рязанской, Тульской и Ивановской областях.

Куличи из Иваново в количестве 1 тысячи штук были освящены в храме Александра Невского в городе Старом Осколе. Из Рязани в Белгород были переданы ещё 250 куличей. Активисты молодёжного крыла Народного фронта забрали у пекарей куличи и отправили их вместе с очередным грузом сбора «Всё для Победы!».

Некоторые куличи активисты выпекали сами вместе с ребятами из Всероссийского студенческого корпуса спасателей под руководством военнослужащих-кулинаров полевой армейской хлебопекарни.

Как передавало ИА Регнум, полевой хлебозавод 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики испёк к Пасхе куличи по рецепту матери одного из военных. Военным мастерам хлебопекарного дела раньше печь куличи не доводилось. Получив такую задачу в преддверии Пасхи, они перепробовали разные рецепты, но все оставляли желать лучшего. Тогда один из военнослужащих позвонил своей матери и узнал её рецепт кулича. Результат всем понравился.

военные пекари испекли пасхальные куличи для военнослужащих группировки войск «Днепр», находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов и выпекли в традиционных формах и в виде стандартной булки хлеба. Пасхальные куличи также доставили военнослужащим группировки войск «Центр», находящимся на лечении в тыловых районах спецоперации.

Жителей России с Пасхой поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что пасхальные торжества в стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 мая также поздравил жителей республики с праздником Пасхи. Он назвал веру, любовь, желание нести мир и творить благие дела источниками сил для православных людей.

В 2024 году православную Пасху отмечали 5 мая. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников.