ФСБ показала кадры погони за готовившим теракты жителем Тамбова
Тамбов, 6 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 6 мая опубликовал видео задержания и допроса в Тамбове мужчины, который собирался устроить теракт по заданию украинских спецслужб.
На видео видны кадры погони и найденного самодельного взрывного устройства, которое было впоследствии обезврежено взрывотехниками. Помощь в задержании оказывали сотрудники РЖД, которые первыми заметили подозрительного мужчину.
На допросе задержанный признался, что работал на две украинские террористические организации — «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В марте мужчине предложили устроить взрывы у здания Тамбовского областного суда и арбитражного суда.
В момент подготовки к теракту, как сообщало ИА Регнум, он был задержан. Уточнялось, что житель Тамбова 1980 года рождения пытался заложить две самодельные бомбы в строительный мусор неподалёку от здания железнодорожного вокзала. Его заметили сотрудники «Российских железных дорог» во время обхода территории. Задержали мужчину сотрудники охраны, на место прибыли оперативники ФСБ России.