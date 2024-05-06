Тамбов, 6 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 6 мая опубликовал видео задержания и допроса в Тамбове мужчины, который собирался устроить теракт по заданию украинских спецслужб.

Кадр из видео

На видео видны кадры погони и найденного самодельного взрывного устройства, которое было впоследствии обезврежено взрывотехниками. Помощь в задержании оказывали сотрудники РЖД, которые первыми заметили подозрительного мужчину.

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На допросе задержанный признался, что работал на две украинские террористические организации — «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В марте мужчине предложили устроить взрывы у здания Тамбовского областного суда и арбитражного суда.

В момент подготовки к теракту, как сообщало ИА Регнум, он был задержан. Уточнялось, что житель Тамбова 1980 года рождения пытался заложить две самодельные бомбы в строительный мусор неподалёку от здания железнодорожного вокзала. Его заметили сотрудники «Российских железных дорог» во время обхода территории. Задержали мужчину сотрудники охраны, на место прибыли оперативники ФСБ России.