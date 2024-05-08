Москва, 8 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. За последнюю неделю ситуация с лесными пожарами в России заметно осложнилась. По данным «Авиалесоохраны», особый противопожарный режим на сегодняшний день действует уже в 48 регионах. Борьбу с огнем в российских лесах ведут более 3,2 тысяч человек, задействовано свыше 640 единиц техники и 60 воздушных судов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шашлыки

Бороться с огнем в России помогает национальный проект «Экология», благодаря которому в регионах обновляется парк лесопожарной и лесохозяйственной техники. Оснащенность специальными бульдозерами, тракторами, автоцистернами квадроциклами и многим другим уже превысила 95%, а к концу 2024 года этот показатель достигнет 100%. При этом с начала года более 87% всех лесных пожаров удалось ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.

Огромное значение в противопожарной работе имеет и профилактика. Как отмечают специалисты, в девяти из десяти случаев пожары в лесу возникают из-за человека — его халатности, неосторожности и безответственного поведения. И пик лесных пожаров в России ожидается на майских праздниках — именно в тот период, который ассоциируется у многих россиян с отдыхом на природе. Тем не менее, в регионах, где введен пожароопасный режим, уже действуют ограничения на посещение лесов местными жителями и въезд в них транспорта.

Например, такое ограничение действует в Курской области. Для защиты местных лесов вышли целые патрули, ситуацию контролируют с помощью космического мониторинга. А чтобы предупредить распространение огня, в области создали около 35 км минерализованных полос, еще 575 км обновили. Регион обеспечен и техникой для тушения лесных пожаров: по нацпроекту сюда доставили уже 234 единицы оборудования.

Слежка из космоса и регулярные патрулирования проводятся и в Нижегородской области. В регионе готовы бороться с огнем 43 лесопожарные станции, шесть из которых самого мощного, третьего типа. За последние 5 лет такие станции, оснащенные новой техникой, средствами пожаротушения, связи, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, практически с нуля были созданы в трех нижегородских округах.

«На период пожароопасного сезона в 2024 году предусмотрено привлечение более трех тысяч человек, 1 509 единиц техники, причем будут задействованы резервы не только лесопожарных формирований, но и арендаторов и прочих организаций. Создан резерв противопожарного снаряжения, пожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря», — сообщил нижегородский министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Всего за время реализации нацпроекта область получила 37 единиц лесопожарной техники и 1779 единиц противопожарного оборудования. В ближайшее время автопарк местных станций пополнят восемь грузовых автомобилей «Егерь» и три легковых автомобиля УАЗ «Фермер».

А для удобства местных жителей и туристов на сайте регионального Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.

Для того же, чтобы отдых в лесу, в том числе и на майские праздники, не был омрачен ЧП, важно помнить об экологии и соблюдать несколько правил.

В лесу запрещено:

оставлять, сжигать мусор и/или поджигать сухую траву;

разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, бросать на землю непотушенные спички и окурки;

находиться в лесу в период запрета на его посещение из-за высокой пожарной опасности или действия режима ЧС;

использовать неисправный транспорт, выдающий искры, использовать пиротехнику.

Кроме того, во время прогулки очень важно пользоваться существующими дорожками, чтобы не ломать деревья и кустарники. Для детей, которые отправляются вместе со взрослыми в лес, нужно обязательно провести инструктаж. А если обнаружили в лесу возгорание, необходимо как можно скорее оповестить всех, кто находится поблизости, а также сообщить на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Экология» в отрасли лесного хозяйства и защиты лесов происходят комплексные изменения. За время его реализации закуплено 48 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования, а в 2024 году планируется закупить еще более 16 тысяч.

Охраняют леса от огня в этом сезоне 27 тысяч сотрудников лесопожарных формирований. Среди них 334 летчика наблюдателя, более пяти тысяч парашютистов-десантников и свыше 21 тысячи наземных специалистов.

Согласно указу президента России Владимира Путина, до 2030 года регионам следует добиться сокращения площади лесных пожаров не менее чем вдвое. Кроме того, с любым возгоранием в лесу пожарные должны начинать бороться в течение первых же суток.