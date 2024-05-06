Москва, 6 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Говорить о выстраивании диалога с возможными альтернативами главы киевского режима Владимира Зеленского преждевременно. Об этом 6 мая журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России об усилиях США найти альтернативу Зеленскому.

Zuma/TASS Виталиий Кличко

Пескову задали вопрос о возможном построении диалога с политическими деятелями Украины, в том числе с мэром Киева Виталием Кличко и экс-президентом Петром Порошенко, которые могут стать альтернативой Зеленскому.

Представитель Кремля отметил, что говорить об этом преждевременно, предложив журналистам обратиться за разъяснениями в СВР.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая СВР сообщило, что Соединённые Штаты активизировали усилия по замене главы киевского режима Владимира Зеленского. Как отметили во внешней разведке, Вашингтон ведёт контакты с Порошенко, с Кличко, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

В СВР также добавили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» граждан Украины, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что после 20 мая полномочия главы киевского режима Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Азаров пояснил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.

Вместе с тем экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ранее допустил, что Зеленского могут свергнуть его же военные после истечения срока полномочий. Риттер пояснил, что отказ от проведения президентских выборов на Украине, которые должны были состояться в марте этого года, кардинально поменял ситуацию в стране.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборы в депутаты Европарламента Флориан Филипп 1 апреля заявил, что с этого дня Зеленский нелегитимно находится на посту. Он отметил, что 31 марта на Украине должны были состояться выборы президента.

Зеленский в декабре 2023 года заявил, что в данный момент выборы президента в стране якобы будут не ко времени. По его утверждению, украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности и опасности.