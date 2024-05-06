Москва, 6 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Возможная отправка западных войск на Украину является новым витком эскалации конфликта, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал подготовку Минобороны РФ к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

В Минобороны РФ заявили, что учения ракетных соединений являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

«Очевидно, что речь идёт о заявлениях (президента Франции Эммунаэля) Макрона, который ранее говорил о готовности и даже намерении направить вооружённые контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО. Это совсем новый виток эскалации напряжённости», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

5 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине с задействованием американских войск со значительной долей вероятности может произойти в случае падения Киева.

В МИД России при этом обратили внимание, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.