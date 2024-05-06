Тула, 6 мая, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Неопознанный летательный аппарат заметили в небе во время полёта пилоты российской авиакомпании «Азимут», сообщил 5 мая Telegram-канал Aviaincident.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

По данным канала, лётчики увидели неизвестный объект, когда 4 мая около 20:00 пролетали на 15 км южнее города Венёв Тульской области. Самолёт находился на высоте около 8,5 км, слева от него на расстоянии около 1,5 км находился объект «в виде шара красного цвета с подвесным устройством».

О произошедшем пилоты доложили в органы противовоздушной обороны. Лайнер, следовавший из Еревана во Внуково, успешно приземлился в Москве около 20:40. Такие данные приводит сервис FlightAware.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле российские силы ПВО уничтожили над Московской областью малоразмерный воздушный шар (МВШ), с помощью которого ВСУ пытались атаковать российские объекты. По данным Минобороны, военные пресекли атаку ВСУ вечером 20 апреля. С Украины запустили два МВШ, и оба силы ПВО нейтрализовали — один над Подмосковьем, второй — над Тульской областью.

Утром 15 апреля МВШ сбили над Курской областью. В ночь на 18 апреля три украинских МВШ российские военные уничтожили над Воронежской областью. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом силы ПВО сбили несколько воздушных целей, включая три метеозонда.