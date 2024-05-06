Вьентьян, 6 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию во главе официальной делегации и примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба МИД Лаоса.

Simone Kuhlmey/Global Look Press Президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Тонглун Сисулит, отметили в ведомстве, отправится в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Его визит продлится с 7 по 11 мая и будет нацелен на дальнейшее укрепление и развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. В числе целей визита — празднование 30-летия подписания договора о дружбе между Лаосом и Россией.

«Президент Лаосской Народно-Демократической Республики примет участие в качестве почётного гостя в праздновании 79-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры ряда государств также намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве. В их числе президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Ожидается, что российский лидер Владимир Путин будет выступать с праздничной речью около восьми минут.

5 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, приуроченного к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.