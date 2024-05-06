Москва, 4 мая, 2024, 15:17 — ИА Регнум. МВД России 4 мая объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные базы министерства.

ТАСС/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire Владимир Зеленский

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сообщается в базе МВД.

Ведомство не уточнило, по какой статье Зеленского объявили в розыск в России.

МВД России

Как сообщало ИА Регнум, МВД России в течение последних дней объявило в розыск ряд украинских деятелей.

Так, 28 апреля в розыск объявили сразу нескольких украинских политиков, в том числе депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Парасюка (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко и депутата Рады Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) МВД объявило в розыск 2 мая. Секретаря СНБО Александра Литвиненко, экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу украинского Национального банка Степана Кубива — 3 мая.

Зеленский 11 апреля в интервью Bild заявил, что Киев готовит план по подготовке контрнаступления ВСУ, в том числе по разрушению Крымского моста.