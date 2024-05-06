Москва, 6 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В Сувалкском коридоре НАТО планирует в случае войны не позволить России пробиться в Калининградскую область. Такое мнение 6 мая корреспонденту ИА Регнум высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника о том, что контингент НАТО размещённый в Сувалкском коридоре для учений, может остаться там на постоянной основе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Матвийчук отметил, что Сувалкский коридор — это самый короткий сухопутный путь, по которому можно перевозить товары из Белоруссии и России в Калининград. Поскольку НАТО планирует сделать Балтийское море своим внутренним водоёмом и блокировать Балтийский флот России и Калининградскую область, альянс может оставить в Сувалкском коридоре свой гарнизон на постоянной основе, поскольку эта территория ему подконтрольна, пояснил военный эксперт.

Он уточнил, что в этом коридоре располагаются инженерные части Франции, Великобритании и Польши, также могут базироваться противовоздушные части НАТО.

«В Сувалкском коридоре НАТО планирует оборону, чтобы не дать возможности России пробиться через этот коридор в случае войны. В ответ на действия НАТО на границе с Белоруссией будет сосредоточено больше войск, возможно, будут размещены ракетные войска и разведывательные части, а также дистанционно-пилотируемые аппараты для контроля ситуации. Россия же в случае войны может планировать операцию по прорыву этого коридора, чтобы соединить Калининградскую область с остальной Российской Федерацией», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля газета The New York Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Дэррила Уильямса сообщила, что проводимые этой весной в Европе военные учения стран Североатлантического альянса направлены «фактически» против России.

Согласно статье, военные учения НАТО должны показать, как могут выглядеть «первые моменты современного конфликта великих держав». Авторы материала добавили, что представители национальной безопасности также планируют проведение кибервойны, учитывая защиту интересов США и НАТО от «возможной кибератаки на общественную инфраструктуру».

В конце апреля в Литве начались масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024»). В учениях задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Солдат и боевые машины перебросят на полигон Пабраде в Швенчёнском районе и полигон в Казлу-Руде.

В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-европейского региона в Восточный. Литовские военные будут вместе с коллегами из ФРГ отрабатывать планирование и проведение операций, а также окажут поддержку в качестве принимающей стороны.

Учения завершатся в конце мая. Одновременно с «Великой квадригой» в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II («Храбрый грифон 24/II») и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил, что на западных границах Белоруссии сложилась тяжёлая обстановка. США и Германия перебросили в этот регион своих военных, учения проводит Литва. В этой связи белорусские части развёрнуты и выставлены против военных из стран НАТО, отметил он.

Президент РФ не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.