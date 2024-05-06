Минск, 6 мая, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому даётся соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — цитирует слова главы МИД Белоруссии «Газета.ru».

Алейник назвал вербовку подростков вдвойне антигуманной, так как речь идёт «фактически о детях».

Кроме того, он подчеркнул, что такая деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств. Также Сергей Алейник отметил, что практически во всех странах мира наёмничество вне закона, а в данном случае, по его мнению, речь идёт именно о наёмничестве.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля телеканал ОНТ сообщал, что в Белоруссии была завербована спецслужбами Украины группа студентов. Молодых людей готовили к совершению террористический актов на территории республики.

Телеканал опубликовал анонс фильма-расследования о вербовке украинскими спецслужбами белорусских студентов. В нём рассказывается о террористической ячейке «Чёрные соловьи» под руководством гражданки Украины Марии Мисюк. Также авторы ленты назвали имена других пяти участников группы.

В декабре 2023 года глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что причастного к совершению теракта на перегоне Байкало-Амурской магистрали белоруса украинские спецслужбы вербовали дистанционно. Он подтвердил факт задержания соотечественника из Витебской области. В 2020 году белоруса уволили за причастность к экстремистской деятельности. У злоумышленника были корыстные мотивы, ему дали денег и пообещали заплатить ещё. Дополнительным мотивом стало «перевёрнутое сознание и перевёрнутые представления и ценности», добавил глава белорусского КГБ. Киев вербует больных людей, имеющих проблемы с психикой. Минск принимает участие в разбирательстве по этой ситуации, отметил Тертель. Также он предупредил белорусов, что это особо тяжкое преступление. По местным законам за подобное действие грозит смертная казнь.