Белгород, 6 мая, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Борисовском районе Белгородской области украинские дроны атаковали автомобили, шесть человек погибли, сообщил 6 мая глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона.

Антон Вергун/РИА Новости

«Сегодня подверглись атаки дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компании «Агро-Белгорье», где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино загорелся резервуар для хранения газа. По его словам, на тот момент на рабочем месте находилась только одна сотрудница, сумевшая самостоятельно эвакуироваться. Она не пострадала.

В этот же день Гладков сообщил, что при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги.