Бишкек, 6 мая, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен прибыть в Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС и параде Победы, сообщает 6 мая пресс-служба киргизского лидера.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев уточнил, что 9 мая Жапаров «примет участие в параде Победы».

Днём ранее киргизский лидер будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в ходе которого главам государств доложат о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС и о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры ряда государств также намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве. В их числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Предполагается, что российский лидер Владимир Путин будет выступать с праздничной речью около восьми минут.

На Красной площади 5 мая состоялась генеральная репетиция парада Победы, приуроченного к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

21 февраля в Казани состоялась встреча президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова. Российский лидер отметил, что отношения двух стран успешно развиваются по всем направлениям. Жапаров поблагодарил за приглашение на международный спортивный турнир «Игры будущего».