Вашингтон, 6 мая, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Некоторые крупнейшие спонсоры президента США Джозефа Байдена поддерживают финансово отдельных организаторов акций в поддержку Палестины. Об этом 5 мая сообщила газета Politico.

Chin Hei Leung/Global Look Press

Уточняется, что среди таких спонсоров наиболее влиятельные семьи в кругах демократов, как, например, Соросы, Рокфеллеры и Прицкеры. Как утверждает издание, за протестами в кампусе Колумбийского университета и других вузов в США стоят организации Jewish Voice for Peace и IfNotNow. Они финансируются фондом Tides, основанным Джорджем Соросом и получавшим финансы от Билла и Мелинды Гейтс.

Согласно налоговым декларациям, фонд направил только за последние пять лет Jewish Voice for Peace около $500 тыс. Только Дэвид Рокфеллер — младший, который является одним из попечителей Фонда Рокфеллера, в 2022 году перевел Tides порядка $300 тыс.

Сьюзан и Ник Прицкеры, наследники основателя корпорации Hyatt Hotels Corporation и одна из богатейших семей мира, по данным издания, поддерживают другие организации, отстаивающие права палестинцев. Эта семья пожертвовала $6,6 тыс. предвыборному фонду Байдена и перечислила на его избрание президентом более $300 тыс. в 2020 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция в США начала задерживать студентов Колумбийского университета (Columbia University), вышедших на акцию в защиту Палестины. Студенты захватили кампус «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и забаррикадировались в зданиях. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг кампуса и начали штурм захваченных зданий.

В штате Техас задержаны полицией около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины. В офисе окружного шерифа отказались назвать точное число задержанных, пояснив, что окончательные подсчёты подведут в течение суток.

В университетах США проходят акции в защиту Палестины, против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа. С середины апреля на таких демонстрациях полиция задержала свыше двух тысяч человек.