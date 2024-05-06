Палестина, 6 мая, 2024, 07:32 — ИА Регнум. В результате удара Армии обороны Израиля по Рафаху на юге сектора Газа погибли 16 человек. Об этом 6 мая сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации агентства, в результате ударов ЦАХАЛ по Рафаху погибли семь членов одной семьи и девять членов — другой. Уточняется, что удары наносились в разных частях города.

Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, сообщил, что при ударах израильских вооружённых сил в Рафахе погибли восемь детей.

Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тысячи детей и 8,4 тысячи женщин. Пострадали более 77,8 тысячи человек, пропавшими без вести считаются более восьми тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в Каире завершился второй раунд переговоров об урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Утверждается, что стороны достигли значительного прогресса, а переговоры завершатся во вторник после консультаций в Дохе.