Наступивший, 803-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о ликвидации боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС. Как сообщает 6 мая ТАСС, врага уничтожил один из самых эффективных российских снайперов. В доказательство его группа отправила трофей с рунами СС в небольшой «музей», созданный в месте расположения группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

О том, что Запад на протяжении долгого времени использует нацизм и нацистов в борьбе против России, подчёркивал в конце апреля военно-политический эксперт Борис Рожин. По его словам, речь идёт о прямых продолжателях дела Бандеры и Гитлера.

Тем временем в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины расчёты гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи ВСУ.

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Цели выявила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов, информирует Минобороны.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отметил успешное продвижение подразделений Вооружённых сил РФ на красноармейском направлении, направив телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в СВО.

Министр выразил благодарность личному составу и командованию 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады и 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества, успешно выполняющих боевые задачи на самых сложных направлениях.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.