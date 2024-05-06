Рига, 6 мая, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») попросил сейм Латвии в виде исключения снять для него запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии. Об этом 5 мая сообщает новостной портал TVNET.

BirdsEyeLV Железная дорога. Латвия

Бюджетно-финансовая комиссия латвийского сейма рассматривает поправки к закону о закупках, которые предполагают выдвижение заказчиком требования к участникам тендеров исключить покупку товаров и услуг российского и белорусского производства.

В компании PV считают, что новая норма отрицательно отразится на её работе. Это связано с тем, что в парке перевозчика довольно существенную часть составляют поезда советского производства. Большая часть запчастей к таким поездам производилась на российских и белорусских предприятиях, заменить их европейскими поставщиками проблематично, а большую часть — невозможно. Кроме того, PV должна соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными заводом-изготовителем.

«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной. Следовательно, PV будет вынуждено сократить количество подвижных составов», — приводит TVNET выдержку из письма компании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, враждебные действия прибалтийских стран не останутся без ответа со стороны Москвы.

Дипломат отметила, что ответные действия Россия будет предпринимать прежде всего в экономической и транзитной сферах. Она пояснила, что такой выбор обусловлен тем, что перенаправление грузопотоков в северо-западные порты России негативно отразится на экономической сфере прибалтийских стран.