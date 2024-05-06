Донецк, 6 мая, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России присоединились к акции «Бессмертный полк». Об этом 6 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Военнослужащие расчётов РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что перед отправкой на боевую задачу военнослужащие разместили на боевой машине РСЗО фотографии своих дедов и прадедов. В память о героях-участниках Великой Отечественной войны бойцы выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, поразив с расстояния более 18 километров позиции противника и нанеся потер и личному составу и технике ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий и неравнодушные соотечественники и иностранцы.