Пхеньян, 6 мая, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Обещанная Украине главной Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном военная помощь не изменит ход специальной военной операции, а британское оружие прекратится в «горящий металлолом», заявил обозреватель Сим Мин в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Сейчас Вооружённые силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах… Военная поддержка Великобритании не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции», — говорится в материале.

Сим Мин также назвал слова Кэмерона о якобы праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России подстрекательством к безрассудным атакам в тщетных попытках исправить ухудшающуюся ситуацию на поле боя.

Он подчеркнул, что военные угрозы и шантаж со стороны США и западных стран, в том числе Великобритании, не способны сломить стремление российского народа к защите суверенитета и безопасности государства.

2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте. Позднее агентство вновь опубликовало материал, не привнеся при этом в текст никаких изменений. Комментируя это, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что заявление Кэмерона вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву» Reuters.

Как передавало ИА Регнум, в ходе брифинга 3 мая Захарова указала, что провокационное заявление Дэвида Кэмерона стало первым признанием того, что Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров. Он назвал слова Кэмерона ещё одним очень опасным заявлением и вербальной эскалацией.