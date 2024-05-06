Киев, 6 мая, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Певица и модель Розали Номбре, ставшая прототипом виртуального помощника украинского МИД, в начале 2022 года опубликовала фото из Донецка, и это вызвало скандал и массу обвинений в её адрес. Об этом сказано в опубликованном 5 мая материале украинского телеканала ТСН.

DDima МИД киевского режима

Как пишет ТСН, выбор Номбре в качестве прообраза виртуального помощника МИД Украины вызвал возмущение в украинском сегменте Интернета. В адрес девушки было направлено огромное количество расистских высказываний только потому, что недоброжелатели не видели в ней «настоящую украинку». Сама Номбре рассказала, что её удивило не столько мышление «пещерных людей», сколько то, что сами украинцы «не понимают, кто такие украинцы».

Кроме того, певице припомнили её поездку в Донецк в 2022 году перед началом российской спецоперации. Этого факта недоброжелателям хватило, чтобы назвать Номбре предателем, а журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины «в глорификации предателей».

При этом Номбре пояснила, что перед тем, как стать прототипом для киберпомощника МИД, она прошла огромное количество проверок со стороны СБУ, поэтому сомневаться в её «добропорядочности как гражданки Украины» нет никаких оснований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала созданного Министерством иностранных дел Украины онлайн-консультанта по консульским вопросам в образе темнокожей девушки позорным заигрыванием с расовой темой и попыткой замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий.

В начале мая МИД Украины объявил о создании при помощи искусственного интеллекта виртуального спикера, прототипом для которого стала украинская певица Розали Номбре. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, создание виртуального консультанта — часть стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием ИИ.