Москва, 6 мая, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Наступление советских войск в январе 1945 года сорвало операцию немецких войск по наступлению в Арденнах, в рамках которой нацистская Германия рассчитывала изменить обстановку на Западном фронте и по возможности склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам о мире. В этом признался бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше, показания которого 6 мая обнародовала ФСБ России. Материал, опубликованный на официальном сайте ведомства, приурочен к годовщине взятия Берлина.