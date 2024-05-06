Ниамей, 6 мая, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Россия двумя грузовыми самолётами поставила в Нигер военную технику и гуманитарную помощь. Об этом 5 мая сообщила государственная телерадиокомпания западноафриканской страны RTN на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Иван Шилов ИА Регнум Нигер, разрыв военных отношений с США

Утверждается, что Россия в начале месяца направила в столицу Нигера Ниамей три грузовых рейса для перевозки военной техники, а также несколько инструкторов. Кроме того, рейсом была доставлена и гуманитарная помощь для жителей Нигера.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на RTN сообщило, что Россия в рамках сотрудничества с Нигером впервые направила в западноафриканскую страну систему противовоздушной обороны и инструкторов для обучения нигерских военнослужащих.

Как ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Ниамее. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти тысячи американских военных. Уточнялось, что американские военные не контактировали с российскими. Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пристально следят за ситуацией с нахождением российских военных на авиабазе в Нигере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, отметил, что Москва развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе в области обороны.