Луганск, 6 мая, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Подросток погиб, наступив на взрывное устройство в посёлке городского типа Камышеваха недалеко от Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил 5 мая глава администрации Первомайска Сергей Колягин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как уточнил Колягин, трагедия произошла вечером 4 мая. Подросток с тремя друзьями приехал к пруду в заброшенном карьере на рыбалку. Около пруда мальчик наступил на взрывное устройство неизвестного типа и скончался от полученных ранений.

«Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения. Двое пострадавших были госпитализированы, один подросток после оказания медицинской помощи был отправлен домой», — написал Колягин.

Глава Первомайска выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал сограждан воздержаться от поездок и посещений необследованных местностей, особенно тех, где проходили боевые действия. На таких территориях могут находиться боеприпасы, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ДНР мужчина и женщина получили серьёзные травмы, когда их автомобиль подорвался на украинской мине в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа. Пострадавшие были госпитализированы.

До этого сообщалось, что 4 мая мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, при обстреле Петровского района Донецка пострадал ещё один мужчина.