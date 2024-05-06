ДНР, 6 мая, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, направив телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции, отметил успешное продвижение подразделений Вооружённых сил РФ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Шойгу обратился к личному составу и командованию 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады и 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества, успешно выполняющих боевые задачи на самых сложных направлениях спецоперации.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении», — указал министр обороны, напомнив, что российские военные освободили Бердычи и Очеретино в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи. 5 мая подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль Очеретино.

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отмечал, что после освобождения Семёновки российские военные смогут кратно усилить давление на позиции ВСУ в районе Карловки. Освобождение Карловки, в свою очередь, откроет российским войскам путь на Красноармейск (укр. Покровск) и Селидово.