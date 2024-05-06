Москва, 6 мая, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця, следует из обновлённой базы МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска. В ведомстве не уточнили, по какой статье он объявлен в розыск.

Стець занимал должность министра информационной политики Украины в период с 2 декабря 2014 по 29 августа 2019 года. С 15 декабря 2014 года — член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее Следственный комитет России сообщал о предъявлении обвинений ряду высокопоставленных украинских чиновников, финансировавших так называемую антитеррористическую операцию (АТО) или принимавших участие в решениях о проведении её в Донбассе. В перечне лиц упоминался и Юрий Стець.

Как передавало ИА Регнум, МВД России также объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывшего министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

До этого в розыск по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации объявили экс-президента Украины Петра Порошенко, главу киевского режима Владимира Зеленского, действующего секретаря СНБО Александра Литвиненко, депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывшего министра финансов Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива.