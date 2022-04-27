Нижегородская область, 26 июля, 2002, 18:01 — ИА Регнум. 23 июля 2002 года мэр города Нижнего Новгорода Ю.Лебедев заявил на пресс-конференции о том, что с 1 августа ОАО "Нижноватомэнергосбыт" будет продавать МУП "Водоканал" электроэнергию по цене на 15% ниже цены ОАО "Нижновэнерго". На этом основании Ю.Лебедев пообещал снизить тариф на услуги МУП "Водоканал" на холодное водоснабжение для пенсионеров на 30%.

В этой связи ОАО "Нижноватомэнергосбыт" сообщает следующее: Утверждение Ю.Лебедева о снижении тарифа на электроэнергию для МУП "Водоканал" с 1 августа не соответствует действительности. На данный момент договор на поставку электроэнергии между МУП "Водоканал" и ОАО "Нижноватомэнергосбыт" не заключен, не определены ни объемы, ни цены поставок. По действующему законодательству тарифы на подачу электроэнергии утверждаются Региональной энергетической комиссией. Тарифы для ОАО "Нижноватомэнергосбыт" на сегодняшний день Комиссией еще не рассматривались и не утверждались. Любое изменение цен должно основываться на экономическом расчете. Нам ничего не известно о существовании подобных расчетов. В таких случаях заявление о снижении тарифов ничем не обеспечено, подобные заявления дезориентируют и производителей, и потребителей электроэнергии и коммунальных услуг.