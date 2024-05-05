Старая Русса, Новгородская область, 5 мая, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после падения на неё стекла, сброшенного с пятого этажа девятилетним ребёнком в Новгородской области. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

Инцидент произошёл на на улице Профсоюзной в городе Старая Русса. По предварительным данным, мальчик девяти лет сбросил с пятого этажа многоквартирного дома стекло из оконной рамы, которое хранилось на балконе квартиры. В результате действий ребёнка получила травмы трёхлетняя девочка, которая выходила с родителями из аптеки, расположенной на первом этаже того же дома.

Девочка госпитализирована в отделение реанимации. По инциденту проводит проверку региональная прокуратура. Будет дана оценка условиям жизни и воспитания мальчика, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй ребёнка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодаре школьница попала в больницу после урока с травмой головы. Инцидент произошёл на занятиях по туризму, которые проводил с учениками учитель физкультуры. Тренер вышел из зала, чтобы оказать медпомощь одному из школьников.

В это время другая подгруппа пришла на занятия, дети полезли на стену для скалолазания, не дожидаясь тренера. Девочка 11 лет упала с двухметровой высоты, потеряв сознание от удара снаряжением и госпитализирована в тяжёлом состоянии.