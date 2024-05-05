ДНР, 5 мая, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Мужчина и женщина получили серьёзные травмы, когда их автомобиль подорвался на украинской мине в районе села Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин отметил, что ребёнок, находившийся вместе с ними в момент происшествия, не пострадал.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра с кассетной боевой частью, ударные беспилотные летательные аппараты и БПЛА-камикадзе. Всего было выпущено 18 различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили на Еленовку, расположенную в 10 км от Донецка, взрывоопасный предмет с беспилотника. До этого сообщалось, что мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, при обстреле Петровского района Донецка пострадал ещё один мужчина.