Берлин, 5 мая, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Операцию на месте пожара на металлообрабатывающем заводе Diehl Metal Applications, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева, продолжили пожарные в Берлине. Об этом 5 мая сообщило издание Tagesspiegel.

IMAGO/Marius Schwarz /www. imago-images.de /Global Look Press

Пожар на заводе не смогли потушить даже на третий день после его начала. Как уточнил официальный представитель пожарной службы, десять расчётов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал в районе Берлина Лихтерфельде. Операция продлится ещё какое-то время.

«Все, что ещё может гореть, сгорит», — пояснил представитель пожарной службы.

В понедельник, 6 мая, планируется снос остатков сгоревшего здания.

Возгорание на заводе Diehl Metal Applications началось утром 3 мая. После начала пожара на заводе стало известно, что в цеху хранились запасы серной кислоты и цианида меди. При горении вырабатываются ядовитые химические соединения, поэтому жителям районов, прилегающих к заводу, рекомендовано закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Как указал представитель концерна Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T, цех в Берлине не относится к производству вооружений. Здесь специализируются на рафинировании и гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 мая на заводе Diehl в Берлине приостановили тушение пожара из-за угрозы загрязнения стоков водой, содержащей ядовитые химикаты. Существует риск образования синильной кислоты, которая может попасть в стоки. Для предотвращения попадания токсичной жижи в канал Кельтов, расположенный рядом с предприятием, построены заграждения из мешков с песком.