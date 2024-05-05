Москва, 5 мая, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Запад ощущал бы свою полную безнаказанность, если бы отношения Российской Федерации и Китая не находились на таком высоком уровне развития, которого удалось достичь в последние годы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергея Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB 5 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

«При отсутствии российско-китайской «связки» всё было бы гораздо хуже на международной арене. Прежде всего потому, что Запад ощущал бы свою полную безнаказанность и неподсудность», — указал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай продолжают сотрудничество в рамках создания и укрепления международных структур. Так, например, членский состав БРИКС в 2024 году увеличился вдвое, растёт интерес и к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Москва и Пекин активно работают в Юго-Восточной Азии вместе со странами АСЕАН и на других площадках на Евразийском континенте.

В рамках двустороннего сотрудничества Россия и КНР сформировали комплекс отношений во всех сферах, в том числе в экономике, науке, ядерной энергетике, космоса, а также в культуре, спорте и искусстве. По линии китайско-российского многостороннего партнёрства и стратегического взаимодействия зафиксировано, что отношения между государствами гораздо прочнее и надёжнее, чем военные блоки прошлого века.

«Мы являем собой дуэт, который существенно и позитивно влияет на международную ситуацию», — подчеркнул дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в интервью ATB Сергей Лавров также заявил, что страны Запада, ожидая, что Китай станет для них главной угрозой, наряду с антироссийской коалицией начали создавать антикитайскую. Кроме того, Соединённые Штаты потребовали от Пекина разорвать отношения с Россией, в то время как Китай намерен принимать самостоятельные решения в рамках своей же внешней политики, при этом не сотрудничая с кем-либо против кого бы то ни было.