Москва, 5 мая, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Западные страны во главе с Соединёнными Штатами Америки начали создавать «антикитайскую коалицию» в ожидании, что Пекин станет для них главной угрозой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB 5 мая.

mid.ru

«Запад сейчас занимается ровно тем, что пытается мобилизовать антироссийскую, антикитайскую коалицию. Антироссийская — это немедленная задача. Антикитайскую они уже начинают сколачивать в преддверии того периода, когда Китай станет главной угрозой (как они его называют), главным противником», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что экономика Китайской Народной Республики является не только самой быстрорастущей экономикой в мире, но и первой по паритету покупательной способности.

Учитывая непрерывно растущую роль Пекина на международной арене, Китай нередко посещают официальные представители США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, требующие от КНР прекратить сотрудничество с Россией.

Китай намерен принимать самостоятельные решения в рамках своей же внешней политики, при этом не сотрудничая с кем-либо против кого бы то ни было. В связи с этим Запад во главе с США уже начинает вводить против Пекина санкции, добавил Лавров.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК. Позднее пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай примет необходимые меры, в случае если США решатся на дополнительные санкции против китайских компаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине 9 апреля подчеркнул, что Пекин придаёт большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию на двусторонней основе и стратегическому сотрудничеству в рамках таких организаций, как ШОС и БРИКС. Кроме того, Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности.