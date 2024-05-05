Найроби, 5 мая, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Не менее 228 человек погибли в Кении от наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, сообщило 5 мая Reuters, ссылаясь на данные МВД республики.

Daniel Irungu /EPA/TASS

Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать более 200 тыс. человек. Пострадали минимум 164 жителя.

Министерство предупредило, что ожидаются затопления в низменных районах, на прибрежной территории в городах. Также есть риск схода новых оползней в холмистой местности.

По информации журналистов, ливни в Кении начались в марте и продолжаются до сих пор. По прогнозам синоптиков, в мае осадки станут ещё обильней.

Как сообщало ИА Регнум, дожди также обрушились на Индонезию. 4 мая сообщили о гибели 14 человек из-за наводнения и оползней. Из затопленных районов эвакуировали 115 человек. Стихия нанесла ущерб 2052 семьям.

Также сильные ливни прошли в Бразилии. 3 мая стало известно, что погибли 39 человек. Еще 68 пропали без вести. Пострадали не менее 74 человек.