Москва, 5 мая, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Владимир Федоренко /РИА Новости

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 53-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт. «Сочи» смог отыграться благодаря мячу форварда Сауля Гуарирапы на 83-й.

Спустя две минуты полузащитник Бителло вновь вывел «Динамо» вперёд. Но футболистам сочинского клуба во второй раз удалось восстановить равновесие, на 90-й минуте отличился хавбек Игнасио Сааведра.

Победу московской команде принёс гол камерунского форварда Муми Нгамалё на 95-й минуте встречи.

Таким образом, «Динамо» набрало 50 очков и догнало «Зенит» и «Краснодар». «Бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идёт на последнем, 16-м месте с 20 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. Из-за этого поражения «Краснодар» упустил возможность обойти «Зенит» и занять первое место в турнирной таблице.