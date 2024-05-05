Донецк, 5 мая, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время поездки в Донбасс 5 мая вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным посетил Донецкий ботанический сад, сообщил руководитель региона в Telegram-канале.

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«С Сергеем Кириенко заехали в это уникальное научно-исследовательское учреждение — заместитель директора Александра Николаева рассказала о планах его развития», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что ботанический сад является одним из крупнейших в Европе, в его фонде более 8 тыс. видов и сортов растений. В 2025 году этому исследовательскому объекту исполнится 60 лет, он популярен для познавательного отдыха у жителей ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко 5 мая встретил Пасху в одном из храмов Донецка. Пушилин также был в церкви и поздравил жителей ДНР с праздником.

Кроме того, первый замглавы администрации президента совершил поездку по ЛНР. Он подарил Свято-Вознесенскому собору в Александровске икону Святой Троицы. Кириенко посетил центр тестирования участников проекта «Время героев», Луганский дворец культуры и другие объекты. Он также провёл совещание по вопросам улучшения качества связи и телерадиовещания в республике.