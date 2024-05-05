Макеевка, ДНР, 5 мая, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко во время поездки в ДНР навестил в Макеевке девятилетнюю девочку Машу, ежедневно приветствующую с флагом российских лётчиков. Об этом написал 5 мая глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Кадр из видео

О том, что Маша встречает лётчиков российским флагом, рассказал полгода назад её старший брат Дмитрий, работающий в МЧС. Отец девочки с 2015 года защищает Донбасс.

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Маша занимается хореографией и воздушной гимнастикой. Лётчиков она приветствует в любую погоду. Брат рассказал, что у неё была мечта завести собаку.

«По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», — сообщил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль постарается организовать для Маши встречу с Владимиром Путиным.

Узнав о Маше и её традиции, лётчики штурмовой авиации разыскали девочку и пригласили к себе в гости на аэродром, где показали ей самолёты, дали посидеть за штурвалом, а затем она проводила пилотов на очередное боевое задание.