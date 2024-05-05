Эйндховен, Нидерланды, 5 мая, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Футбольный клуб «ПСВ Эйндховен» досрочно стал чемпионом Нидерландов сезона 2023/2024. Команда обыграла 5 мая «Спарту» в домашнем матче 32-го тура со счётом 4:2.

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На восьмой минуте счёт открыл полузащитник гостей Абемли Мето Силу. Спустя 11 минут «ПСВ» восстановил равновесие благодаря автоголу защитника «Спарты» Саида Бакари.

На 26-й минуте форвард Жоан Бакайоко вывел «ПСВ» вперёд. А через три минуты защитник хозяев Оливье Боскальи срезал мяч в свои ворота.

На 67-й минуте Боскальи забил уже в ворота соперников и вывел «ПСВ» вперёд. На 78-й минуте защитник Джордан Тезе забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт.

За два тура до окончания сезона «ПСВ» набрал 87 очков, опережая ближайшего преследователя — «Фейеноорд» — на 12 баллов.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу сезона 2023/2024. Это произошло после того, как «Барселона» проиграла «Жироне» в гостях в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:4.

Леверкузенский «Байер» 14 апреля впервые в истории стал чемпионом Германии. В матче 29-го тура бундеслиги команда на своём поле разгромила бременский «Вердер» со счётом 5:0. После этой победы «Байер» оторвался от мюнхенской «Баварии» на 16 очков, чем обеспечил себе чемпионство досрочно.