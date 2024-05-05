Москва, 5 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Чудотворную Казанскую икону Богородицы, хранившуюся в соборе на Красной площади, передадут в храм Христа Спасителя. Об этом решении 5 мая после праздничной пасхальной вечерни с участием многочисленных архиереев и священнослужителей столичных храмов сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», ― сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви также добавил, что икону доставят в регионы для поклонения.

Как сообщало ИА Регнум, предстоятель Русской православной церкви 4 ноября прошлого года заявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В этот день православные отмечают праздник — чудесное явление образа Божией Матери Казанской.

Патриарх сообщил, что экспертиза подтвердила принадлежность святыни к XVI веку. Он также добавил, что икону вернут в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально.

Икона явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. По словам Патриарха Кирилла, в последние годы она хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении. Известно, что в 1612 году князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин взяли икону Казанской Божией Матери с собой в поход против польско-шведских интервентов.